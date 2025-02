Ragusa, pubblicate le graduatorie per l’assegnazione di 8 alloggi sociali a canone sostenibile

Attualità

Saranno assegnati a soggetti beneficiari appartenenti a categorie speciali

Pubblicate le graduatorie definitive per categorie di riserva relativamente all’assegnazione di n. 8 alloggi sociali a canone sostenibile

Il Settore VII, Settore 07 – Servizi alla persona, Politiche dell’Istruzione – comunica che con Determinazione dirigenziale n.626 del 03/02/2025 si è proceduto alla presa d’atto del Verbale n.1/2025 della seduta della commissione del 27/01/2025 per il sorteggio tra i partecipanti collocati utilmente e con pari punteggio nelle graduatorie provvisorie per riserva in riferimento al bando speciale di concorso per l’assegnazione di 8 alloggi sociali a canone sostenibile, riqualificati a valere delle risorse del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 in favore di soggetti beneficiari appartenenti alle categorie individuate dal D.A. n. 3447/u. s.5 del 05/12/2011, approvato con Determinazione dirigenziale del Comune di Ragusa n. 4383 del 29/07/2024 e con Determinazione dirigenziale n. 183 del 26/07/2024 dello Iacp di Ragusa.