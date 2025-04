Ragusa, pubblicato il bando di concorso progetto Home care premium 2025 assistenza domiciliare

Attualità

A darne comunicazione l'ente municipale di palazzo dell'Aquila

Il settore VII del Comune di Ragusa (nella foto) comunica che è stato pubblicato sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale il bando di concorso progetto Home Care Premium 2025 assistenza domiciliare, validità dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028, per i dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, per i loro coniugi, per parenti di primo grado non autosufficienti.

Con tale Bando l’Inps individua requisiti e modalità di erogazione della prestazione Home Care Premium (HCP) per il triennio 2025/2028, che consiste nel riconoscimento da parte dell’Istituto di contributi economici – c.d. “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare.