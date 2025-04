Ragusa, pubblicato il bando per l’affidamento dell’area coperta realizzata nell’ex Scalo merci

Attualità

L'affidamento prevede una concessione di 15 anni con un canone mensile assolutamente accessibile

È stato pubblicato nella sezione appalti del sito web del Comune di Ragusa il bando per l’affidamento dell’area coperta realizzata nell’ex Scalo Merci, disponibile al link: https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/gare/dettaglio.php?codice=1120

“Una superficie complessiva di oltre 330 mq – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – tra spazio interno al piano terra e al primo piano, veranda coperta e terrazzo coperto, da destinare a bar e ristorante. Questi locali sono l’elemento di congiunzione tra il giardino e la nuova stazione dei bus (attiva tra poche settimane), spazi accessibili anche dalla sovrastante via Scalo Merci e successivamente dalla stazione ferroviaria, una volta realizzate le opere di connessione a cura di Rfi. Quest’area può e deve quindi essere il collettore delle diverse anime del nuovo Scalo Merci, uno spazio riqualificato dopo anni di abbandono che diventerà il fulcro della nostra mobilità ma anche un luogo dove rilassarsi in giardino o in terrazza”.