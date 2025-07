Ragusa, pulmino con a bordo delle suore perde il controllo e sbatte contro un muro

Cronaca

Sembra che l'incidente sia stato causato da un malfunzionamento dei freni. Ferite alcune delle occupanti il mezzo

Insolito incidente stradale questa sera a Ragusa. Lungo il viale Europa, all’altezza degli edifici che ospitano gli uffici di quella che un tempo si chiamava la Forestale, un pulmino nove posti con a bordo 7 suore è andato a sbattere contro un muro. Sembra che i freni non abbiano più funzionato e quindi la conducente non ha potuto fare altro se non cercare di bloccare la corsa del veicolo che, per fortuna, andava lentamente sebbene la strada fosse discesa. Sul posto si sono portate quattro ambulanze del 118, una proveniente anche da Marina. Alcune delle suore del Sacro Cuore che si trovavano all’interno del pulmino sono rimaste ferite, anche se in maniera non grave. Sono ricoverate tra Modica, Vittoria e Ragusa. Sul posto le forze dell’ordine per cercare di stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.