Ragusa punta sul turismo: “I protagonisti di True nel nostro territorio. E in più siamo stati presenti alla Fiera cicloturistica di Bologna”

Attualità

Il sindaco Cassì: "Natura e sport due prodotti forti della nostra strategia"

“Una full immersion, esclusivamente su invito, per promuovere il Sud-est siciliano come meta di altissimo profilo turistico accogliendo i più importanti leader internazionali dell’ospitalità e del segmento dei viaggi di lusso. Quest’anno True, un nuovo modo di concepire la “fiera turistica” che porta i protagonisti del mercato direttamente sul territorio, ha per epicentro Noto. Una prima volta storica per la Sicilia che Ragusa, con una positiva sinergia tra pubblico e privato, non si è lasciata sfuggire organizzando la doppia tappa, a Donnafugata e a Ibla (nella foto sotto), di sabato 6 aprile. Il riscontro è stato entusiasmante”. Lo dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che punta l’attenzione su un altro aspetto.