Ragusa, quando la solidarietà corre a sostegno dei progetti antitratta

Attualità

La visita delle socie del Club del Fornello ad Arte&Orti della cooperativa Proxima

La solidarietà corre sul filo della condivisione. E’ il messaggio che hanno voluto attuare le amiche del Club del Fornello che hanno animato una visita molto piacevole ad Arte&Orti, vale a dire la sede degli orti sociali e della sartoria sociale di Proxima, dedicata ai progetti antitratta. Il Club del Fornello è nato a Piacenza nel 1977 ed è stato fondato da Magda Lucchini. Costituisce una associazione la cui caratteristica è quella di tenere vive le tradizioni della propria città cucinando a turno i pranzi. Ecco perché lo scambio di esperienze risulta più diretto e il culto della buona tavola più concreto senza togliere il piacere di stare insieme in una atmosfera piacevole ma soprattutto amichevole. Il Club del Fornello ha deciso di effettuare una donazione a sostegno della cooperativa Proxima Ragusa.