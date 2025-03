Ragusa, quattro alberi di mimose nel centro cittadino

Attualità

L'iniziativa dell'amministrazione comunale grazie alla proposta dell'Inner Wheel Rg centro

“Il piccolo ma significativo giardino delle mimose che da oggi vive nel centro di Ragusa – dichiara Giovanni Gurrieri, assessore al Centro storico – è un’iniziativa che abbiamo portato avanti insieme a Inner Wheel Ragusa Centro, a cui va tutta la nostra gratitudine per l’amore per la città che continua a dimostrare. In un primo momento abbiamo con loro aderito al “posto occupato”, la campagna di sensibilizzazione che ricorda il vuoto lasciato dalle vittime di femminicidio, per poi lavorare insieme agli assessorati ai Lavori pubblici e al Verde per selezionare l’area più idonea dove piantumare gli alberi, individuata in piazzetta Mons. Tidona, lo spazio aperto tra Piazza San Giovanni e via Rapisardi che è ormai quasi pronto per essere riaperto ai cittadini dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione”. E’ intervenuta anche la consigliera comunale Oriana La Licata.

“Siamo lieti che ci siano questi quattro grandi alberi di mimosa – aggiunge l’assessore al Verde pubblico, Mario D’Asta – simbolo della Giornata internazionale della donna ormai imminente, che ci consentiranno di potere celebrare questo momento nella maniera migliore. Una occasione di sprone per il territorio per quanto concerne la sensibilizzazione su temi che meritano attenzione”.