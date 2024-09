Ragusa, quattro consiglieri di maggioranza chiedono al sindaco di revocare il contributo a Ibla Buskers

Attualità

"Stravolti i principi del festival degli artisti di strada, non ha senso che il Comune continui a sostenerlo"

“Da oltre vent’anni centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo raggiungono la cittadella barocca di Ragusa Ibla per dare vita al festival Ibla Buskers, uno dei maggiori eventi culturali del Sud Italia che conta circa 60.000 visitatori annui, mantenendo inalterato il suo originario spirito artigianale capace sempre di ricreare quella magica alchimia tra artisti e pubblico nel palcoscenico naturale delle strade e delle piazze di Ragusa Ibla”. Questa la biografia che ancora oggi si legge sul sito di www.iblabuskers.it. Una biografia che da questa edizione non troverà più le strade e le piazze di Ragusa Ibla a fare da cornice. Inoltre, la serata d’apertura del festival, evento che da sempre contraddistingue l’inizio della kermesse artistica, come comunicato in queste ore sarà svolta nella città di Acate.