Ragusa, quattro nuovi medici specializzandi in Anestesia e Rianimazione saranno contrattuali dall’Asp

Attualità

E' l'effetto della convenzione con la Libera università degli studi Kore di Enna

Quattro nuovi medici specializzandi in Anestesia e Rianimazione, per effetto della convenzione con la Libera Università degli Studi “Kore” di Enna, saranno contrattualizzati dall’Asp di Ragusa a far data dal primo gennaio 2025. L’immissione in ruolo di nuovo personale è consequenziale all’ingresso dell’Asp nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in “Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore”, frutto della convenzione sottoscritta con la “Kore” nei mesi scorsi.

Essa ha consentito alla Struttura complessa dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa diretta dal prof. Massimiliano Sorbello, il quale ha profuso un grande impegno per la realizzazione della stessa, di diventare “sede di tirocinio teorico-pratico e di espletamento di attività assistenziali specialistiche”. I nuovi medici saranno assunti con contratto a tempo determinato fino al conseguimento del titolo di specializzazione. I primi due entreranno in servizio il 1° gennaio, i restanti dal 1° febbraio.