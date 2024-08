Ragusa, raddoppiati i passaggi per la raccolta rifiuti nel periodo di Ferragosto soprattutto a Ibla e a Marina

Ragusa

L'assessore D'Asta: "Una scelta indispensabile in un periodo in cui le presenze di turisti e visitatori sono consistenti sul nostro territorio comunale"

Sono stati potenziati i servizi essenziali per residenti e turisti a Ragusa, con Ibla e Marina, dove si registra da giorni il picco annuale di presenze. L’assessorato comunale all’Ambiente guidato da Mario D’Asta (nella foto), per venire incontro alle esigenze non solo di residenti e turisti, ma anche di decoro e igiene, ha infatti disposto un raddoppiamento dei passaggi degli operatori dell’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, al fine di garantire un’azione più incisiva con riferimento allo svuotamento e alla pulizia dei cestini nelle vie centrali sia della città antica quanto della frazione rivierasca.