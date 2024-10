Ragusa, radio a tutto volume in centro storico in orario serale: denunciato un 41enne che ha inveito contro gli agenti che gli avevano chiesto di abbassare le emissioni sonore

Cronaca

L'episodio è accaduto in una zona centrale della città

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli agenti della Volante hanno denunciato in stato di libertà un ragusano di 41 anni, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in orario serale, nel centro storico di Ragusa, allorquando gli agenti della Volante, durante il capillare servizio di perlustrazione e di controllo del territorio, hanno avvertito una musica ad altissimo volume provenire da un’abitazione ubicata a Ragusa in zona centrale che stava causando disturbo a tutto il vicinato; contattato il titolare dell’immobile questi, inizialmente, si rifiutava di abbassare il volume della musica ed inveiva contro gli agenti con gravi minacce pertanto è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

