Ragusa, rapina aggravata di Ferragosto in centro storico: il Riesame rimette in libertà il cittadino albanese che era stato arrestato

Cronaca

L'episodio accaduto, secondo gli inquirenti, nel contesto dello spaccio di droga

Il Tribunale del Riesame di Catania (presidente Gabriella Larato) ha rimesso in libertà il cittadino albanese di 28 anni arrestato il 5 novembre dai carabinieri di Ragusa per una rapina aggravata con lesioni personali che avrebbe commesso il 14 agosto ai danni di un ventisettenne ragusano in piazza San Giovanni. L’uomo davanti al Gip del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Ignaccolo, il magistrato che ha firmato l’ordinanza dopo le indagini seguite al pestaggio, aveva negato ogni addebito.