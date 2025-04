Ragusa, realizzati gli stalli per gli scuolabus dinanzi all’istituto Berlinguer

Attualità

Il consigliere Vitale: "Una necessità segnalata da tempo, grazie all'assessore Pasta per avere accolto la richiesta"

“Mancavano. E adesso ci sono”. Così il consigliere comunale di Ragusa, Daniele Vitale, a proposito della realizzazione degli stalli per lo scuolabus, pitturati ovviamente di giallo, dinanzi alla scuola Berlinguer, alla periferia della città.

“Era una esigenza avvertita da più di qualche genitore – sottolinea Vitale – e, d’altronde, non si comprende come mai mentre altrove erano già stati realizzati, proprio qui, trattandosi di un istituto che insiste in una zona densamente abitata e, quindi, con numerosi studenti, non fosse stato attivato nessun percorso del genere. Dobbiamo ringraziare di cuore l’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Catia Pasta, oltre alla giunta municipale retta dal sindaco Peppe Cassì nella sua interezza, per avere accolto la nostra richiesta, riuscendo a concretizzare la stessa nel giro di breve volgere di tempo. Riteniamo che, anche sulla scorta di riscontri positivi di questo tipo, la qualità dei servizi offerti nella nostra città, nel campo della pubblica istruzione, e non solo naturalmente, sia molto elevata rispetto a quella di altri centri vicini. Per cui occorrerà proseguire sempre lungo la stessa direttrice, fornendo risposte che possano esaudire le richieste dei genitori e degli studenti”.

