Ragusa, recide il cinturino del braccialetto elettronico: denunciato un 42enne vittoriese

Attualità

Era applicato a un altro soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli agenti della squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un quarantaduenne originario di Vittoria ma residente nel capoluogo ibleo, ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento di braccialetto elettronico, quale strumento di controllo di cui all’art 275-bis c.p.p., che, in questa circostanza, era stato applicato dall’autorità ad un altro soggetto che era destinatario di una misura di prevenzione personale.