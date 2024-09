Ragusa, recrudescenza del fenomeno dei furti in provincia: tavolo tecnico in Questura

Attualità

Sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria

Si è tenuto oggi in Questura un tavolo tecnico presieduto dal questore di Ragusa con le associazioni di categoria relativamente alla tematica della recrudescenza dei reati in questa provincia in danno di esercizi commerciali.

L’incontro è una proiezione di quanto già contenuto nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Ragusa per la segnalata preoccupazione da parte delle associazioni di categoria circa la tematica in questione.

Si è avuto la possibilità oggi di sentire tutte le associazioni di categoria e quanto rappresentato, al fine di una condivisa azione istituzionale delle forze di polizia che non mancheranno di riscontrare quanto segnalato. Quanto raccolto sarà oggetto di sviluppo e approfondimento in sede di comitati provinciali di ordine e sicurezza pubblica con successive proiezioni operative sul territorio.