Ragusa, recuperato zaino rubato con tablet e pc. Denunciato 28enne indiano per ricettazione

Cronaca

L'uomo è stato trovato in prossimità di un casolare semiabbandonato di campagna

Aveva ormai quasi perso le speranze di recuperare il proprio zainetto, all’interno del quale trasportava i suoi strumenti tecnologici, un tablet ed un pc di ultima generazione che contenevano preziosi documenti di lavoro, il giovane 25enne ragusano che se li era visti sottrarre oltre un mese fa a seguito di un furto perpetrato a bordo della propria autovettura, lasciata sbadatamente aperta nei pressi di un esercizio commerciale.

Ieri mattina, 16 dicembre, il giovane ha però ricevuto sul proprio cellulare la notifica della riattivazione del segnale di uno dei due dispositivi, attraverso la nota applicazione che consente di geolocalizzare gli stessi allorquando smarriti o, come in questo caso, oggetto di furto. Allertati immediatamente i carabinieri, i militari si sono recati sul luogo indicato, un casolare semiabbandonato nei pressi un’azienda agricola di una periferica contrada ragusana, dove hanno trovato alcuni braccianti agricoli impiegati nei lavori di campagna.