Ragusa, riapre l’auditorium della scuola Ventre che era stato chiuso per infiltrazioni piovane

Domani tornerà fruibile. La consigliera Caruso era intervenuta con un sopralluogo: "Tutto bene quel che finisce bene"

“Tutto bene quel che finisce bene”. E’ il commento della consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, dopo che il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Quasimodo Ventre ha comunicato che da domani, venerdì 13 dicembre, l’auditorium della scuola Ventre tornerà a essere fruibile in sicurezza dopo che lo stesso era stato chiuso nei giorni scorsi per infiltrazioni piovane. “Il sollecito intervento che ha caratterizzato questa vicenda e il contestuale sopralluogo – sottolinea la consigliera Caruso – ci ha permesso di ottenere risposte in tempi rapidi. Ringrazio il settore IV e il dirigente competente del Comune per avere fornito in breve volgere di tempo le risposte che gli studenti e le famiglie, oltre al personale docente e non docente, si attendevano. Un esempio di come la politica possa incidere positivamente sulle reali necessità della comunità”.

