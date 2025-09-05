Attualità
Ragusa, riapre lo svincolo di contrada Bruscé sulla Ss 115
Il provvedimento a partire da domani, sabato 6 settembre
A seguito della conclusione dei lavori di realizzazione della rotatoria in prossimità dello svincolo stradale di accesso alla Strada statale n. 115 in contrada Bruscè/Cisternazzi, domani, 6 settembre, saranno riaperti gli accessi laterali. Sarà così ripristinata la normale fruibilità della Ss n. 115. A darne comunicazione il Comune di Ragusa.
