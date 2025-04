Ragusa, riconoscimento Dop per il pane a pasta dura degli Iblei: i sindaci della provincia firmeranno protocollo d’intesa

Attualità

L'appuntamento si terrà il 30 aprile alle 10 nella sede dell'assessorato allo Sviluppo economico di palazzo dell'Aquila

Prosegue il percorso per il riconoscimento della denominazione di origine protetta per il pane a pasta dura degli Iblei. Alla presenza del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sviluppo economico Giorgio Massari, il 30 aprile prossimo, alle 10, presso l’assessorato allo Sviluppo economico, si incontreranno i sindaci dei Comuni iblei per la sottoscrizione del protocollo d’intesa fra gli enti aderenti al progetto di adesione all’iter di riconoscimento Dop per il pane a pasta dura degli iblei.

Al contempo il comitato scientifico presieduto da Giuseppe Cicero consegnerà il lavoro prodotto dalla Commissione Scientifica: si tratta della bozza del disciplinare, lavoro propedeutico per il riconoscimento Dop.

All’incontro del 30 aprile sarà inoltre presente il presidente del comitato organizzatore, Carmelo Iacono, e Roberta Roccella, figlia del promotore e anima dell’iniziativa Riccardo Roccella, scomparso l’anno scorso.