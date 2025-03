Ragusa ride, continua la rassegna. In scena la compagnia Iris di Floridia

Attualità

Domenica sarà portata sul palco la piece "Minchia, signor tenente"

Continua la rassegna Ragusa ride che, domenica 23 marzo, al teatro Badia di corso Italia 103, propone una spassosissima commedia firmata dalla compagnia Iris di Floridia. Che, infatti, porterà in scena la pièce dal titolo “Minchia, signor tenente”. Rappresentata nei maggiori teatri italiani da artisti di fama, la commedia racconta la vita di una piccola stazione dei carabinieri in un paesino della Sicilia, nella quale si vive un’ordinaria, lenta ma divertente quotidianità che si confronta col mondo mafioso, affrontando l’argomento con intelligente ironia e sensibilità. Un tran tran giornaliero che viene interrotto dalla possibile presenza in paese di un pericoloso latitante e dalla improvvisa e violenta morte di alcuni giovani militari. Per prenotazioni 333 4183893 (anche su whatsapp).