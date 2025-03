Ragusa, rigò due auto e accoltellò il proprietario intervenuto a difesa delle stesse: condannato a cinque anni

Attualità

Accolta la richiesta del pubblico ministero Gaetano Scollo. La difesa aveva chiesto il minimo della pena

E’ finito con la condanna alla pena di 5 anni di reclusione, oltre al pagamento di una provvisionale pari a 30mila euro, il processo con il rito abbreviato davanti al Gup del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, per l’uomo di 61 anni, nato a Napoli ma residente a Ragusa, arrestato dalla polizia di Stato (sezione Volanti e Squadra mobile) per lesioni gravi e danneggiamento. Accolta la richiesta del pubblico ministero Gaetano Scollo che ha chiesto la condanna dell’imputato alla pena di 5 anni di reclusione. Sulla stessa lunghezza d’onda la parte civile con l’avvocato Alessandro Agnello, in rappresentanza della parte offesa.