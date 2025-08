Ragusa, RiM: “Presenze in calo a Ibla nel mese di luglio, ristoratori preoccupati”

Attualità

Il presidente Chiavola ha raccolto la preoccupazione soprattutto dei ristoratori che, rispetto allo stesso periodo dello stesso anno, parlano di un decremento variabile tra il 30 e il 35%

Ibla affronta una stagione turistica segnata da profonde difficoltà che destano preoccupazione tra gli operatori economici. Secondo quanto è stato possibile raccogliere dalla viva voce di numerosi commercianti e ristoratori della città antica, il calo di presenze registrato nello scorso mese, luglio 2025, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si attesta tra il 30 e il 35%. Un dato allarmante, che colpisce in modo particolare il comparto della ristorazione, tradizionalmente motore della vita sociale ed economica della zona. La crisi, che si manifesta nella diminuzione costante dei coperti nei locali e nella flessione generale dei visitatori, trova eco nelle parole di Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale Ragusa In Movimento.