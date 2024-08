Ragusa, rimodulazione fondi Pnrr. L’allarme Spi Cgil: “La città capoluogo senza casa di comunità?”

Attualità

La denuncia del segretario generale Saro Denaro

La Giunta di governo regionale presieduta dall’on. Renato Schifani su proposta dell’assessora alla Salute Giovanna Volo, ha varato una delibera con la quale definanziando la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ospedale Civico di Palermo ha trovato le risorse per il completamento degli investimenti in tema di sanità territoriale e della messa in sicurezza di alcuni ospedali siciliani, previsti dalla missione 6 del Pnrr.

“La delibera di Giunta – commenta Saro Denaro (nella foto), segretario generale dello Spi Cgil di Ragusa – si è resa necessaria per far fronte ai tagli operati dal Governo Meloni effettuati a seguito della revisione del Pnrr del dicembre scorso. Potranno, quindi, realizzarsi le strutture previste nel 2021. Nello specifico in provincia di Ragusa si dovrebbero realizzare tra le altre delle case comunità e nell’elenco non c’è il comune di Ragusa. Quanto previsto è il seguente: Hub Modica Furio Camillo, 40 € 4.097.615,00; Hub Chiaramonte Gulfi Contrada Pezze, snc € 1.410.945,00; Hub Pozzallo Via Follereau, € 123.000,00”.

Le case di comunità sono il primo passo verso un’attenzione maggiore sul diritto alla salute dei cittadini. Le case di comunità hanno proprio questo obiettivo, con l’aggiunta di evitare il sovraccarico delle strutture di pronto soccorso. L’obiettivo è agire su più fronti, da una parte diminuendo la pressione dei soccorsi rapidi, dall’altra di aumentare il controllo sanitario locale e garantire un più facile accesso a diagnosi e cure preventive.