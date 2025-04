Ragusa, rinnovate le cariche elettive nella sezione cittadina dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti

Attualità

Ai lavori è intervenuta la vicepresidente nazionale Uici Linda Legname

L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa ha visto svolgersi, nei locali sezionali di via Fucà, nel capoluogo ibleo, i lavori dell’assemblea ordinaria durante la quale sono state affrontare le problematiche che riguardano questo ambito e al termine della quale sono state rinnovate le cariche elettive. In particolare, il nuovo consiglio risulta composto da Salvatore Albani, Giovanni Arestia, Alessandra Cassarino, Viviana Distefano, Caterina Speranza e Giusy Polese. Si è proceduto anche per la votazione riguardante il consiglio regionale.