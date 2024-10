Ragusa, riparte la stagione di Casamatta

Spettacoli

Riparte la stagione di Casamatta, lo spazio teatrale di viale Europa 85 a Ragusa, e lo fa con un Open Day, dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire i corsi che partiranno nei prossimi giorni e che continueranno per tutta la stagione, fino a giugno 2025. Tre, in particolare, sono i laboratori teatrali che si terranno sotto la direzione artistica dell’attore Massimo Leggio (nella foto con Ferreri), che si avvarrà della collaborazione dell’attore Carlo Ferreri che terrà due corsi di dizione intensivi di 20 ore. I corsi saranno dunque divisi tra “Bambini”, da 6 a 9 anni; “Ragazzi”, da 10 a 13 anni e “Adulti” dai 14 anni in su. L’Open day, dove sarà possibile avere un assaggio dei corsi in cui si avrà la possibilità di apprendere o di migliorare le tecniche di dizione, improvvisazione, espressione corporea, recitazione e scrittura narrativa, è in programma martedì 22 ottobre alle ore 19,00.