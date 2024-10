Ragusa, riparte la stagione teatrale al Duemila con nomi di primo piano

Società

Tra gli altri Arturo Brachetti, Sergio Rubini e Angela Finocchiaro. Si parte il 22 novembre con Francesco Pannofino

Sta per partire un’altra grande stagione teatrale a Ragusa. Ancora una volta sarà la splendida cornice del Duemila di viale Sicilia a ospitare nomi di prestigio del panorama nazionale. Sono molte le novità in programma per il 2024-2025 e c’è anche un fuori abbonamento di altissimo spessore. L’associazione culturale “C&M” propone nomi di grande effetto, grazie anche al sostegno che arriva dalla Regione e dal Comune. “Signore & signori, il teatro” il claim della kermesse che già negli scorsi anni ha fatto registrare numeri importanti per quanto riguarda le presenze. E si punta alla riconferma anche in occasione del 2024-2025. Il cartellone merita assoluto rilievo. Si parte il 22 novembre con un attore e doppiatore che non ha bisogno di presentazioni. Salirà sul palco del Duemila lo straordinario Francesco Pannofino (nella foto sotto) che proporrà “Chi è io?” con la direzione di Angelo Longoni che è pure l’autore del testo.

Si continua l’11 dicembre con un fantastico attore come Sergio Rubini, protagonista de “Il caso Jekyll” di Robert Louis Stevenson. Il 21 dicembre sarà la volta degli inossidabili Enrico Guarneri e Nadia De Luca che proporranno un classico di Pirandello, “Il Berretto a sonagli”, con la regia di Guglielmo Ferro. Il nuovo anno comincia con i botti perché l’8 gennaio arriverà a Ragusa Angela Finocchiaro che proporrà “Il calamaro gigante” con la regia di Carlo Sciaccaluga.

E, ancora, il 4 febbraio sarà tempo di Iliade con Alessio Boni. Il 20 marzo un altro grande protagonista dello star system di casa nostra, Arturo Brachetti (nella foto in alto), infatti, sarà in scena con “Solo”. Infine, la rassegna si concluderà il 21 maggio con il sempreverde Pippo Pattavina, tra l’altro anche nella veste di regista, con “Il ratto delle sabine”. Godibilissimo fuori abbonamento, poi, il 6 aprile con un’opera teatrale scritta e diretta da Paolo Genovese, da cui è stato tratto un film di grande successo, vale a dire “Perfetti sconosciuti” con Paolo Calabresi. Il costo dell’abbonamento è di 195 euro per la platea e di 150 per la tribuna. Previste anche le vendite online su: www.ragusa.stagioneteatrale.com.