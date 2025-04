Ragusa, ripulito il parco dell’ex scalo merci

Attualità

Angelica (Italia Viva): "Si vede che le nostre sollecitazioni sono andate a segno"

“Un minimo di decoro e di forma: si vede che le nostre sollecitazioni sono andate a segno”. Così il coordinatore cittadino di Italia Viva a Ragusa, Filippo Angelica, dopo avere preso atto che il parco dell’ex scalo merci è stato ripulito dalle sterpaglie che, a distanza di qualche tempo dall’inaugurazione che era stata fatta solo qualche mese fa, avevano invaso il sito.

“Noi – dice ora Angelica – ci siamo interessati della questione, effettuando una serie di sopralluoghi. E, in effetti, avevamo notato la presenza di sterpaglie che risultavano essere davvero imbarazzanti. Ora, però, la ripulita auspicata è stata data. Certo, non tutto il sito si trova in adeguate condizioni di decoro. C’è ancora qualche altra cosa da fare, qualche altra sterpaglia da eliminare. Ma possiamo dire che, rispetto a prima, la situazione è molto migliorata. Non c’è più quel senso di abbandono, di degrado che si avvertiva in precedenza”. “In ogni caso – continua Angelica – staremo vigili anche rispetto a quella porzione di parco che non è stata ben curata, almeno finora. Voglio solo ricordare che Italia Viva è un partito che guarda alla concretezza, che non è affascinato dal ruolo di influencer, bensì predilige il bene comune. I cittadini pagano le tasse ed è giusto che possano avere un riscontro all’altezza della situazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA