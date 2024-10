Ragusa: risate, colori, musica e magia con il Pinocchio della compagnia Godot

Spettacoli

E' stata portata in scena con maestria e originalità dai bravissimi attori della realtà guidata da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso

Un avvio di stagione eccezionale quello della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, che alla Maison GoDoT ha inaugurato la 19esima edizione di “Palchi Diversi” con la riproposizione di “Pinocchio” tratto dal romanzo di Carlo Collodi, lo spettacolo del laboratorio Senior dello scorso anno, che ha riscosso moltissimi applausi con tre sold out consecutivi. L’immortale favola, che a tutti gli effetti può considerarsi un romanzo di formazione, è stata portata in scena con maestria e originalità dai bravissimi attori della compagnia guidata da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso.

Un particolare plauso va al piccolo Marco Cappuzzello, il giovanissimo e bravissimo attore che ha interpretato Pinocchio e che ha saputo incarnare perfettamente le emozioni e i conflitti interiori del burattino, passando con grande naturalezza dal divertimento infantile ai momenti più intensi e riflessivi. Con lui sul palco una compagnia molto variegata: dai giovani attori Alessio Barone (che ha curato anche le musiche originali), Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino, ai veterani del laboratorio, Alfredo Gurrieri, Anna Pacini, Althea Ruta, Andrea Lauretta, Mattia Zecchin, fino ai debuttanti (del laboratorio 2023/24) Miriam Celestre, Ginevra Cilia e Francesco Cusumano, e con la preziosa partecipazione di Rossella Colucci. Tutti bravissimi interpreti dei personaggi iconici della storia, tra i quali Pinocchio si è mosso tra bugie, tentazioni e lezioni di vita, alla ricerca di cosa significa davvero essere umani.