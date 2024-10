Ragusa, riscoprendo la storia di Mariannina Coffa

Spettacoli

Sabato e domenica per le giornate Fai d'autunno il percorso letterario con la regia di Giuseppe Ferlito

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano Ets. Da Nord a Sud della Penisola 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città grazie all’impegno, alla creatività e alla passione di migliaia di volontari del Fai attivi in ogni regione.

A Ragusa tra le iniziative speciali programmate per le Giornate Fai di Autunno 2024, a Ragusa, si terrà il Percorso Letterario dal tema: “La Voce di Mariannina Coffa”.

Scenderanno in campo, gli allievi del gruppo teatrale dell’Istituto G. B. Vico, Sezione Liceo Classico Umberto I° di Ragusa, sotto la regia di Giuseppe Ferlito, esibendosi in uno spettacolo itinerante di drammatizzazione sulla vita di Mariannina Coffa con brani musicali e letture tratte dalle lettere della poetessa.