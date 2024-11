Ragusa, rissa tra ragazze a piazzale Zama

Cronaca

Un testimone: "Non è la prima volta che accade. Ma che cosa si aspetta a mettere un freno?"

Una rissa tra ragazze si sarebbe verificata in piazzale Zama, alla stazione degli autobus. Il racconto di uno dei testimoni: “Ho cercato di sedarla, assieme ad altri, ma hanno continuato, accerchiate da una ventina di coetanei che istigavano con frasi del tipo: “Ammazzala”. La rissa è ovviamente degenerata tra due fazioni, ma la cosa più impressionante è stata vedere molta gente con i telefoni filmava. Ho chiamato il 112 dicendo che vi era una megarissa in corso e mi è stato risposto che avevano già ricevuto una segnalazione. Per fortuna la cosa è pian piano scemata, perché hanno dovuto prendere il pullman. Credo che però la cosa avrà un seguito e non sia finita così. Voglio specificare che una delle ragazze era italiana, tutto il resto del gruppo nordafricani e albanesi. Purtroppo non è la prima volta che accade”.

