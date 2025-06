Ragusa, riunione del centrodestra: sarà istituito un tavolo tecnico sul castello di Donnafugata e sul Pspp

Attualità

L'obiettivo è fornire alla città una visione chiara e trasparente sulla proposta di partenariato

Si è tenuto ieri sera un incontro tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Democrazia Cristiana, che si è svolto in un clima cordiale, improntato alla collaborazione e con lo sguardo rivolto al futuro della città. Al centro del confronto, il tema del castello di Donnafugata e del Partenariato speciale pubblico-privato (Pspp), che a breve sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale.

Nel corso della riunione è stato deciso di costituire un gruppo di lavoro tecnico che, sin da subito, si metterà all’opera per analizzare in maniera approfondita la proposta. L’obiettivo è fornire alla città di Ragusa una visione chiara e trasparente sulla proposta di partenariato e su come l’Amministrazione comunale intenda utilizzare il patrimonio storico e culturale della comunità, affinché i cittadini possano valutare consapevolmente le scelte che si stanno compiendo.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo tra le forze del centrodestra, che ribadiscono la volontà di contribuire al dibattito politico e amministrativo, mettendo al centro del confronto partecipazione e visione futura.