Ragusa, riuscita l’iniziativa de “Il cammino dei santi”

Società

E' stata promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in occasione dell'1 novembre

Come si dice in questi casi, buona la prima. La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa ha promosso ieri la prima edizione dell’iniziativa denominata “Il cammino dei santi”. Un’attività di trekking che ha consentito di conoscere più da vicino i luoghi della santità cittadina, quelli, insomma, in cui insistono gli edifici di culto o che possono contare su una storia significativa. Ben 150 i partecipanti all’appuntamento che è stato voluto con forza dal parroco, il sacerdote Marco Diara, in collaborazione con Guglielmo Causarano, tra l’altro organizzatore della Maratona di Ragusa, e l’Asd Siemu a peri, in particolare con Marco Carnemolla, che hanno messo a disposizione il proprio “know how” per permettere la riuscita dell’iniziativa. Dopo una camminata di circa otto chilometri, per le vie di Ragusa superiore e della città antica di Ibla, il gruppo ha manifestato tutto il proprio entusiasmo per la riuscita dell’inedito appuntamento. Al ritorno sul cortile della parrocchia, un ristoro finale dolcissimo a cura delle signore dei gruppi parrocchiali del Sacro Cuore di Gesù che hanno preparato uno straordinario momento di accoglienza.