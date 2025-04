Ragusa, riuscito il Motoday 2025 promosso in città dal Veteran car club ibleo

Attualità

A visitare l'esposizione delle due ruote d'epoca anche il sindaco Cassì con il consigliere comunale Sortino

Una ventina le moto storiche che, domenica scorsa, sono state presenti al Motoday di Primavera edizione 2025 ospitato nella splendida cornice di piazza Duomo, dinanzi all’edificio di culto intitolato a San Giorgio, a Ragusa. L’appuntamento promosso a livello locale dal Veteran car club ibleo, su iniziativa nazionale dell’Automotoclub storico italiano (Asi), ha consentito, ancora una volta, di focalizzare l’attenzione sugli estimatori delle due ruote d’antan.