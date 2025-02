Ragusa, rubano in attività commerciali. Presi due marocchini

Cronaca

Il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere

Custodia cautelare in carcere per due marocchini di 25 e 28 anni dopo l’arresto effettuato dai carabinieri. I due, difesi dagli avvocati Marco Comitini e Alessio Malvaso, ospiti di comunità terapeutica assistita, sono accusati di avere commesso tre furti con scasso ai danni di una impresa e di due attività commerciali. Gli episodi sarebbero stati consumati a Ragusa qualche giorno fa. Avevano portato via anche alcuni personal computer. La decisione è del gip Eleonora Schininà.

