Ragusa, saluto romano alla commemorazione in onore di Ramelli: Chiavola si difende in Tribunale

Il presidente dell'associazione politico culturale Rg in Movimento ha rievocato in udienza che cosa è accaduto durante la manifestazione pubblica organizzata nell'aprile 2021

Va avanti a ritmo serrato l’istruttoria davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, nel processo per Mario Chiavola (nella foto), presidente dell’associazione politico culturale, “Ragusa in movimento”, per il cosiddetto saluto romano. Ieri è stato sentito l’imputato, difeso dall’avvocato Michele Savarese, finito davanti al giudice onorario Francesca Aprile perché insieme ad altri “durante la manifestazione pubblica del movimento politico denominato Casapound Italia, organizzata per commemorare Sergio Ramelli, compiva una manifestazione esteriore propria di organizzazioni o gruppi inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale etnico, consistita nel cosiddetto ‘saluto romano’ e nella chiamata del presente”. Chiavola ha detto in aula che la manifestazione era solo commemorativa per ricordare un ragazzo di 18 anni aggredito sotto casa il 13 marzo di 50 anni fa. Ramelli è morto dopo quarantasette giorni di agonia.