Ragusa, Salvatore Battaglia nuovo consigliere comunale

Attualità

Ha giurato oggi pomeriggio in aula: "Farò del mio meglio per la città"

“Ho giurato oggi pomeriggio come consigliere comunale. Inizio questa nuova esperienza con l’obiettivo di dare il meglio di me stesso al servizio della mia città”.

Sono le dichiarazioni di Salvatore Battaglia (nella foto), neoconsigliere comunale a Ragusa, eletto nella lista Cassì sindaco. Battaglia, nuovo componente della maggioranza, sottolinea, dunque, che “darò il massimo per la mia città e per il settore in cui opero che, come tutti sanno, è quello zootecnico. Dal punto di vista politico, mi preme sottolineare un aspetto. Ho visto, in questi giorni, che alcuni commentatori, annunciando la mia presenza in Consiglio comunale, hanno legato il mio nome a un noto esponente politico ibleo che è tra i nostri rappresentanti all’Ars. Vorrei precisare che non mi identifico con alcuna etichetta specifica ma che, invece, mi piacciono le persone che riescono a fare politica seriamente, rispettando gli impegni presi. Da qui, il mio appoggio nei loro confronti”. “Spendersi per la città – ancora Battaglia – è il modo migliore che conosco per dare risposte alla collettività nei vari ambiti in cui un consigliere comunale può intervenire per spirito di servizio. Ne ho già dato prova quando, alla luce delle problematiche che si erano registrate, siamo stati coinvolti, io assieme ad altri, proprio all’ultimo per evitare che la Fiera agroalimentare mediterranea saltasse”.