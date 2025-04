Ragusa, Salvatore Poidomani confermato presidente provinciale dell’Avis

Attualità

"Promuoveremo con ancora maggiore impegno la donazione del sangue"

Salvatore Poidomani (nella foto) è stato confermato presidente dell’Avis provinciale di Ragusa dal nuovo consiglio direttivo, eletto dall’assemblea degli associati lo scorso 22 marzo. Poidomani è impegnato nel sociale e nel volontariato, in particolare nell’Avis da oltre 35 anni, è dipendente dell’ASP di Ragusa e come assistente sociale specialista opera presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Modica. Attualmente ricopre anche la carica di presidente nazionale del Sunas, associazione sindacale professionale degli assistenti sociali.

“Lavoreremo insieme – ha dichiarato Poidomani – per promuovere con ancora maggiore impegno la donazione del sangue, con l’obiettivo di mantenere i risultati di missione raggiunti in provincia di Ragusa che continua a rappresentare una realtà territoriale virtuosa e di eccellenza. Così come proseguiremo nell’attività di promozione di una cultura del volontariato, della solidarietà, della pace, della responsabilità civica e della cittadinanza attiva, soprattutto nei confronti dei giovani che vanno sempre più coinvolti per garantire il ricambio generazionale all’interno dell’associazione”.