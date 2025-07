Ragusa, Santo Cutrone eletto presidente del collegio dei garanti contabili di Ance nazionale

Economia

Si tratta di un incarico di grande rilievo e responsabilità

Il tesoriere di Ance Ragusa, Santo Cutrone (nella foto), è stato eletto presidente del Collegio dei Garanti contabili di Ance Nazionale. Si tratta di un incarico di grande rilievo e responsabilità, che premia una lunga e proficua carriera all’interno dell’associazione dei costruttori edili, portata avanti con dedizione, competenza e profondo senso delle istituzioni.

Cutrone vanta un’esperienza pluridecennale nel settore, durante la quale ha rivestito diversi ruoli di prestigio, tra cui quello di presidente di Ance Sicilia, distinguendosi per l’impegno costante a tutela delle imprese del comparto e per la promozione di politiche volte allo sviluppo del territorio. La sua elezione rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera provincia di Ragusa e per il sistema imprenditoriale.

“Siamo davvero onorati – dichiara il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli – per questa importante elezione che conferma, ancora una volta, il valore professionale e umano di Santo Cutrone. Siamo certi che, grazie alla sua preparazione, alla sua serietà e alla sua visione strategica, saprà interpretare al meglio questo ruolo cruciale, contribuendo in modo concreto al buon funzionamento dell’organizzazione nazionale. Da parte nostra – prosegue Firrincieli – qualora ce ne fosse bisogno, gli assicuriamo tutto il nostro sostegno, nella convinzione che anche attraverso la sua figura, le istanze del territorio e delle nostre imprese associate possano avere maggiore visibilità e giungere ai più alti livelli decisionali”.