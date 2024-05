Ragusa, sarà avviata la manutenzione di tutti i defibrillatori in carico al Comune

Attualità

Il consigliere Bennardo: "Scelta doverosa per porre in sicurezza i dispositivi"

“A completamento ed aggiornamento della precedente comunicazione sulle segnalazioni ricevute circa il malfunzionamento di alcuni defibrillatori comunali e con particolare riferimento a quello collocato in piazza Duomo a Ragusa Ibla, comunico che, con determinazione del settore IV n.425/2024, è stata accolta la nostra richiesta di manutenzione dei defibrillatori ad oggi nelle disposizioni dell’ente di palazzo dell’Aquila”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Federico Bennardo (nella foto con un dispositivo a Marina), il quale aggiunge che “si interverrà non solo in quello presente in piazza Duomo, ma anche in tutti gli altri. Un intervento necessario che pone in sicurezza quelle macchine, molte delle quali donate da associazioni benefiche, che nel corso degli anni non hanno avuto a che fare con una debita manutenzione. Auspico adesso un pronto intervento da parte della ditta assegnataria e colgo l’occasione per ringraziare chi ha segnalato in questi mesi eventuali mancanze: cittadini attenti al bene comune. Necessario adesso, lo ribadisco, un check-up cadenzato nel tempo nella speranza di non dover mai ricorrere all’utilizzo di nessuna di queste macchine pur consapevoli della loro silenziosa importanza”.

