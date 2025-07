Ragusa, sarà chiuso al traffico lo svincolo stradale di accesso alla Ss 115 in contrada Bruscé/Cisternazzi

Attualità

In fase di avvio i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in prossimità dello svincolo stradale di accesso alla Ss 115 in e da Bruscè/Cisternazzi (in uscita direzione Catania e in entrata direzione Modica/Siracusa), è stato disposto il restringimento della carreggiata di via Ettore Fieramosca.

Inoltre, sarà chiusa al traffico:

– la rampa di uscita dalla Ss 115 per i veicoli provenienti da Modica;

– la rampa di ingresso alla Ss 115 per i veicoli diretti verso Catania;

Tale chiusura interesserà lo svincolo situato al km 320+500 della Ss 115.

I veicoli diretti verso Catania potranno accedere alla Statale 115 seguendo il seguente itinerario:

via Ettore Fieramosca, via Giovanni Antonio Cartia, cavalcavia Giovanni Pluchino SP 25, svincolo (Catania–Comiso).