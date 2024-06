Ragusa, sarà inaugurato il riqualificato parcheggio di largo San Paolo a Ibla

Attualità

Cinquantuno i parcheggi previsti. La cerimonia del taglio del nastro è in programma domani alle 11

Domani, alle 11, sarà inaugurato il riqualificato parcheggio di Largo San Paolo nella città antica di Ragusa. “A Ibla, come d’altronde in qualunque borgo d’arte o centro storico – afferma il sindaco Peppe Cassì – 51 parcheggi in più possono tornare decisamente utili. Dopo un’attività di consolidamento e di manutenzione di questo sito, nonché dei suoi impianti e della sua segnaletica, quella che è di fatto una ulteriore zona di sosta per Ibla è pronta a essere utilizzata in concomitanza con la prima parte della stagione turistica. Una opzione in più, che si aggiunge al lavoro assiduo svolto in sinergia tra più Enti e più Assessorati per il parcheggio multipiano di via Peschiera”.

“Il parcheggio di Largo San Paolo – prosegue l’assessore Giovanni Gurrieri – sarà a tutti gli effetti un punto strategico per la nostra mobilità: grazie alle splendide scale che conducono al Carmine e alla strategica fermata del nuovo servizio di trasporto pubblico, che a Ibla partirà il 17 giugno, si potrà comodamente lasciare l’auto qui per raggiungere tanto la parte storica superiore quanto il cuore di Ibla.