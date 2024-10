Ragusa, saranno sostituiti gli alberi di via Natalelli di cui è stato disposto l’abbattimento

Attualità

L'assessore al Verde pubblico, Mario D'Asta: "E' sempre doloroso procedere a questo tipo d'interventi, ma a fronte di relazioni che testimoniano un rischio per l'incolumità pubblica è necessario procedere"

“Lo scorso 7 settembre in via Natalelli si è verificato il cedimento naturale di un albero di tiglio, con intervento dei Vigili del fuoco per eliminare il pericolo a cose o persone”. Lo dichiara l’assessore comunale al Verde pubblico, Mario D’Asta. Il quale aggiunge: “L’ufficio Verde pubblico ha quindi ritenuto opportuno richiedere la consulenza di un agronomo per la valutazione di stabilità dei 15 esemplari di tiglio disposti in via Natalelli. La consulenza, trasmessa all’Ufficio verde pubblico il 20 settembre, ha riscontrato che alcuni esemplari di tiglio e un pino hanno esaurito il loro indice di sicurezza naturale, motivo per cui è stato disposto l’abbattimento e la successiva ripiantumazione”.