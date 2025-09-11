Ragusa, Schininà (Pd): “Finalmente la giunta Cassì cala la maschera, il progetto civico non esiste più”

Politica

L'analisi del segretario cittadino dei democratici dopo il passaggio di sei esponenti della maggioranza, dopo il sindaco, in Forza Italia

“Due mesi: il sindaco Peppe Cassì ci ha messo così poco a tramutare la propria scelta di aderire a Forza Italia, inizialmente dichiarata come personale, nella scelta politica di un intero gruppo. Faccio un plauso a questa manovra chiara di ingresso ufficiale nel centrodestra, in quanto viene meno l’inganno elettorale perpetrato alle ultime elezioni comunali”. Lo dichiara Riccardo Schininà (nella foto), segretario del circolo di Ragusa del Partito Democratico, commentando la notizia dell’ingresso in Forza Italia Ragusa di un nutrito gruppo di amministratori di maggioranza.