Ragusa, sciopero nei settori privati: sit in al ponte Vecchio

Attualità

La protesta promossa da Cgil e Uil. L'astensione dal lavoro sarà di quattro ore. Ecco la piattaforma rivendicativa

“Adesso Basta” è il claim dello sciopero generale proclamato per domani, giovedì 11 aprile, da Cgil e Uil per tutti i settori privati. L’astensione dal lavoro sarà di quattro ore. Le modalità di sciopero a Ragusa si concretizzeranno con sit in alle 10 nel Ponte Vecchio in via Traspontino.

Ricca la piattaforma vertenziale alla base dello sciopero generale. Un patto per la Salute e la sicurezza sul lavoro, sì al coinvolgimento e alla partecipazione delle parti sociali, alla prevenzione, all’inclusione, no alla precarietà e allo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici stranieri.

Cgil e Uil chiedono Durc Salute e Sicurezza, Finanziamenti alle imprese e fondi pubblici, Appalti e sub appalti – applicazione del Ccnl, qualificazione delle imprese e patente a punti, mai al lavoro senza formazione, accordo formazione Ssl Stato – Regioni, Formazione dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro a scuola e nei Pcto, rafforzamento della vigilanza, interoperabilità delle banche dati, anagrafe dei Rsl aziendali, ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, contrattazione, il medico competente, Risorse Inail-Ricerca e Prevenzione, decreti attuativi mancanti.