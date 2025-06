Ragusa, scontro auto-moto in via del Plebiscito

Cronaca

Due i feriti ricoverati in ospedale

Scontro auto-moto ieri sera a Ragusa nella centralissima via del Plebiscito, proprio all’angolo con corso Vittorio Veneto. La peggio è toccata alle persone che si trovavano in sella alla due ruote che sono state ricoverate in ospedale con prognosi che non supera i venti giorni. Numerose le escoriazioni riportate dai due feriti. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per accertare la dinamica del sinistro (foto Gianni Campo).

