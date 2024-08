Cronaca

Ferito in maniera lieve un centauro

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Risorgimento a Ragusa. Nello scontro tra un’auto e un centauro la peggio è toccato a quest’ultima. E’ finito a terra ma ha riportato soltanto lievi lesioni. Sul posto le forze dell’ordine per i relativi rilievi (foto Franco Assenza).

