Ragusa, scontro tra auto e un monopattino: giovane ricoverato in ospedale

Cronaca

L'incidente questa mattina in via De Gasperi all'angolo con via La Malfa

Incidente stradale questa mattina all’incrocio tra via Alcide De Gasperi e via La Malfa. A scontrarsi un’auto e un monopattino condotto da un giovane. La peggio, naturalmente, è toccata a quest’ultimo. L’urto proprio al centro del crocevia. Chi era a bordo del monopattino è finito sul parabrezza dell’auto, riportando ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Prognosi in via di definizione. Sul posto una pattuglia della polizia locale per i rilievi. I residenti chiariscono che non è la prima volta che si registrano incidenti del genere. Sollecitata l’installazione di un semaforo o di una rotatoria.

