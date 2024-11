Ragusa, scontro tra due auto a Castiglione

Cronaca

Il sinistro si è verificato oggi intorno a mezzogiorno. Nessun ferito

Incidente stradale, oggi a mezzogiorno, sulla Ss 115, nel tratto che da Ragusa conduce a Comiso, all’altezza di contrada Castiglione. Due auto, per cause ancora in via di accertamento, sono arrivate a scontarsi. Solo spavento e qualche lieve escoriazione per gli occupanti delle due autovetture. Il traffico ha fatto registrare qualche rallentamento (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA