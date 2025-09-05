Ragusa, scontro tra due auto in contrada Cento Pozzi. Una si ribalta

Cronaca

Due ambulanze sul posto per prestare le prime cure ai feriti

Incidente stradale tra 2 auto ieri sulla Strada provinciale 13, all’incrocio con la provinciale 14, in contrada Cento Pozzi, nel tratto tra Ragusa e Scoglitti. Una Dacia e una Volkswagen Up si sono scontrate e una delle auto si è poi ribaltata. Due ambulanze sono giunte sul posto per prestare le prime cure ai feriti. Anche i vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento.