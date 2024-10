Ragusa, scontro tra due auto in contrada Piombo: ferite due donne

Cronaca

Incidente stradale sulla Sp 13 Ragusa Piombo, fra il bivio per il castello di Donnafugata e il ponte della ferrovia denominato ponte della “Paolina”. Lo scontro fra due auto che viaggiavano in direzione oposta, entrambe le auto condotte da due donne, una straniera di nazionalità croata, una di nazionalità italiana, disincastrata dalle lamiere dal personale dei vigili del fuoco intervenuto sia da Ragusa che da Santa Croce. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasferito in ospedale a Ragusa le due malcapitate, oltre alla polizia di Stato per i rilievi di competenza. La donna croata ha 37 anni mentre la donna a bordo della Opel è di Vittoria e ha 58 anni.

